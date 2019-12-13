Цьогоріч субсидії та пільги профінансовані на 100% - Мінсоцполітики

Цього року субсидії та пільги профінансовані на 100% і жодної простроченої заборгованості у виплаті пільг та субсидій перед громадянами немає.

Про це сказав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У 2019 році законом про держбюджет було передбачено 55, 1 млрд грн. З урахуванням того, як пройшло завершення опалювального періоду минулого року, - тобто в травні ця сума була відкорегована, і відповідно на 2019 рік станом на сьогодні передбачено трішки більше 47 млрд грн. Цієї суми достатньо, щоб ми вже розрахувалися по листопад включно. Профінансовано всі 100%, жодної перехідної якоїсь заборгованості не буде”, - сказав Музиченко.

Він додав, що на наступний рік на фінансування субсидій та пільг передбачено суму “на рівні трішки більше, ніж 47,5 млрд грн”. “Цього також абсолютно достатньо, щоб забезпечити в повному обсязі фінансування пільг і субсидій”, - наголосив заступник міністра.