Цьогоріч субсидії та пільги профінансовані на 100% - Мінсоцполітики
Про це сказав заступник міністра соціальної політики Віталій Музиченко під час брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“У 2019 році законом про держбюджет було передбачено 55, 1 млрд грн. З урахуванням того, як пройшло завершення опалювального періоду минулого року, - тобто в травні ця сума була відкорегована, і відповідно на 2019 рік станом на сьогодні передбачено трішки більше 47 млрд грн. Цієї суми достатньо, щоб ми вже розрахувалися по листопад включно. Профінансовано всі 100%, жодної перехідної якоїсь заборгованості не буде”, - сказав Музиченко.
Він додав, що на наступний рік на фінансування субсидій та пільг передбачено суму “на рівні трішки більше, ніж 47,5 млрд грн”. “Цього також абсолютно достатньо, щоб забезпечити в повному обсязі фінансування пільг і субсидій”, - наголосив заступник міністра.