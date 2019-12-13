Антикорупційний суд продовжить розглядати справу Омеляна 24 січня

Наступне засідання з розгляду справи ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна відбудеться 24 січня 2020 року.

Про це інформує пресслужба САП у Facebook.

“У Вищому антикорупційному суді за участі прокурора САП триває дослідження доказів у справі про обвинувачення колишнього міністра інфраструктури України у декларуванні недостовірної інформації. Наступне засідання – 24 січня 2020 року”, - йдеться у повідомленні.

За результатами засідання, яке відбулось 12 грудня 2019 року, досліджено майже 2 томи доказів, а загалом же у справі вже досліджено майже 20 із 29 томів матеріалів, заявлених стороною обвинувачення, поінформували у пресслужбі САП.

Як повідомлялося, 6 листопада 2018 року пресслужба НАБУ заявила про завершення досудового розслідування стосовно міністра інфраструктури Володимира Омеляна (уряд Володимира Гройсмана) за фактами можливого незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації.

Солом'янський райсуд столиці у квітні закрив кримінальне провадження щодо Омеляна у частині незаконного збагачення, проте, ухвалив призначити до розгляду справу міністра в частині декларування недостовірної інформації за двома епізодами.

Зокрема, Омелян обвинувачується у тому, що, подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень відповідно.