Суд Лондона відклав винесення рішення у справі про борг Януковича

Верховний Суд Сполученого Королівства відклав винесення рішення в судовому процесі щодо так званого “боргу Януковича” у 3 млрд дол., які Кабмін експрезидента Януковича позичив в останні місяці перебування при владі.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

“Верховний Суд Сполученого Королівства завершив слухання остаточної апеляційної скарги щодо заяви Росії про винесення рішення проти України у порядку спрощеного провадження у судовій справі стосовно єврооблігацій на суму 3 млрд доларів США, які нібито були випущені Україною у грудні 2013 року”, - йдеться в повідомленні.

14 вересня 2018 року, англійський Апеляційний Суд постановив, що рішення судді першої інстанції пана Блера проти України про задоволення заяви Росії про розгляд справи у порядку спрощеного провадження було хибним і повинно бути скасовано.

Апеляційний Суд постановив, що аргументи захисту України щодо примусу, які ґрунтувалися на погрозах та актах агресії Росії проти України протягом 2013 року і надалі, які, як заявляє Україна, змусили її укласти договори щодо російських єврооблігацій, можуть бути розглянуті в англійському суді та повинні бути розглянуті у повному обсязі у публічному судовому порядку.

Апеляційний Суд також постановив, що, якби ця справа не підлягала розгляду в англійському суді, провадження слід було б зупинити (на противагу рішенню судді Блера), оскільки за таких обставин Україна не мала б змоги скористатися своїм основним правом на справедливий судовий розгляд її аргументів захисту.

Росія, не бажаючи піддавати свої дії щодо України ретельному публічному розгляду у справедливому та неупередженому англійському суді та відхиливши пропозицію України погодитись на розгляд всіх засадничих питань міжнародного права, що існують між двома державами, у Міжнародному суді ООН, оскаржила вищезазначене рішення Апеляційного Суду до Верховного Суду.

Україна рішуче заперечує проти аргументів апеляції Росії та, у свою чергу, оскаржує деякі аспекти рішення Апеляційного Суду, щодо яких вона не досягла успіху.

Слухання стосовно остаточної апеляції у Верховному Суді тривало чотири дні, що свідчить про важливість цієї справи та її складність із юридичної точки зору. Команда юридичних радників України представила сильні правові аргументи та свою позицію перед поважною колегією у складі п'яти суддів Верховного Суду.

За результатами слухання судді повідомили, що винесення рішення відкладається на більш пізню дату.

Результати остаточної апеляції щодо заяви Росії про винесення рішення у порядку спрощеного провадження будуть оголошені після проголошення Верховним Судом свого рішення, що станеться, імовірно, у 2020 році.

Судовий процес в Англії був розпочатий за вказівкою Росії з метою реалізації більш масштабної стратегії зі здійснення Росією незаконної та протиправної агресії проти України. Україна підтверджує свій намір рішуче протистояти цьому прояву агресії з боку Росії.

Як відомо, уряд Миколи Азарова отримав кредит на 3 млрд дол. у рамках домовленостей між президентом РФ Путіним і тодішнім президентом України Януковичем у грудні 2013 року. У 2015 році російська сторона вимагала повернути борг, не прийнявши пропозицію про його реструктуризацію. Українська влада відмовилася визнавати борг офіційним.