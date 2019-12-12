У Польщі прокоментували затримання мігранта з України, який планував теракт

Українські трудові мігранти позитивно впливають на економіку Польщі і, загалом, не становлять небезпеки для країни.

На цьому наголосив у четвер голова Бюро нацбезпеки (BBN) Польщі Павел Солох, коментуючи у польському радіо Plus інформацію про затримання декілька днів тому в Польщі громадянина України Максима С., який, за інформацією Агенції внутрішньої безпеки РП, готував теракт у місті Пулави на півдні РП, інформує Польське радіо.

“На території Польщі є понад мільйон українців і близько 200 тис. білорусів. Переважна більшість із них є позитивним явищем для економіки, функціонування країни. А якщо йдеться про безпеку, то рівень організованої злочинності і тероризму серед мігрантів з України є відносно низьким”, - заявив Солох.

Він зазначив, що статистика про кількість злочинів серед українців у Польщі є досить низькою і є навіть кращою, ніж середня статистика про злочини серед громадян Польщі.

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“Якщо скоюються злочини, то загалом вони пов’язані з підробкою підстав для перебування в Польщі”,- констатував Солох.

Він зазначив, що справа, пов’язана із затриманням громадянина України у підозрі щодо намагання скоїти теракт, є першим таким випадком у Польщі.

Голова Бюро нацбезпеки РП зауважив, що ісламський фундаменталізм на території України є рідкісним явищем.

Як інформувало агентство, Агенція внутрішньої безпеки Польщі на вимогу прокуратури країни затримала українця Максима С., який планував підірвати начинений вибухівкою автомобіль біля торговельного центру в місті Пулави на південному сході Польщі. Як інформувала місцева прокуратура, затримана особа останнім часом сильно радикалізувалася, а близько двох місяців тому перейшла в іслам, отримавши ім’я Мохамед. Чоловік зустрічався з багатьма особами, які могли допомогти йому у проведенні теракту, збирав різноманітні хімічні речовини, вивчав у інтернеті матеріали про саморобні вибухові пристрої. Він також планував купити автомобіль, який мав бути використаний для здійснення теракту. Громадянина України було затримано 4 грудня, а 6 грудня його було тимчасово арештовано. Йому загрожує до 5-ти років ув’язнення.