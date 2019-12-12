Бородянський відкрив виставку історії повернення українських культурних цінностей

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський відкрив виставку "СПЕЦВАНТАЖ! Історії повернення українських культурних цінностей" у столичному Мистецькому арсеналі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Для нас це питання дуже важливе, і виставка "СПЕЦВАНТАЖ" є точкою ініціації нашої уваги до речей, які вивезені, захоплені, знаходяться на тимчасово окупованих територіях", - наголосив міністр.

У свою чергу директорка Мистецького арсеналу Олеся Островська-Люта зауважила, що проєкт "СПЕЦВАНТАЖ" стане завершальним у 2019 році.

У Києві відкрилася виставка "Спецвантаж!" / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

"Чому це важливого сьогодні? Вперше з часів Другої світової війни Україна знову втрачає величезні об'єми, масиви культурних цінностей. Це відбувається через анексію Криму, це відбувається через війну на сході України", - зауважила вона.

Директорка також висловила сподівання, що завдяки цій виставці тема реституції, втрати і повернення культурних цінностей набуде актуальності для більшої кількості людей.

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У рамках проєкту у п'ятницю, 13 грудня, пройде дискусія щодо актуальних питань повернення в Україну "скіфського золота", а у суботу, 14 грудня, пройде лекція "Повернення мозаїк і фресок Михайлівського Золотоверхого собору".

Проєкт присвячено поверненню в Україну картини "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною" Михайла Паніна.

Серед експонатів на виставці представлено роботи голландських майстрів Корнеліса ван Пуленбурга та Корнеліса Бельта з Музею Ханенків, рукописну грамоту Петра І з Національної бібліотеки ім. Вернадського, колекцію археологічних предметів, рідкісні архівні матеріали та фотодокументи довоєнних часів, столітні писанки і книжкові колекції, а також історії їх втрати та повернення в Україну.

Виставка триватиме до 19 січня 2020 року і впродовж цього часу очікується прибуття картини Михайла Паніна "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричниною", яка у часи Другої світової війни була втрачена з Дніпропетровського художнього музею та згодом опинилась в США.