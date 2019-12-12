Зеленський прийде на брифінг щодо затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
"В екстреному брифінгу, присвяченому затриманню осіб, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві журналіста Павла Шеремета, візьмуть участь Президент України Володимир Зеленський і генеральний прокурор Руслан Рябошапка", - написав він.
Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета.
Згодом ветеран АТО Андрій Антоненко повідомив, що його затримали у справі про вбивство Шеремета, а також медика-добровольця Юлію Кузьменко.
Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.