Зеленський прийде на брифінг щодо затримання підозрюваних у вбивстві Шеремета

У запланованому на 17:00 брифінгу щодо затримання осіб у справі вбивства Павла Шеремета візьмуть участь Президент України Володимир Зеленський і генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"В екстреному брифінгу, присвяченому затриманню осіб, які обґрунтовано підозрюються у вбивстві журналіста Павла Шеремета, візьмуть участь Президент України Володимир Зеленський і генеральний прокурор Руслан Рябошапка", - написав він.

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Раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що поліція затримала і за згодою ГПУ оголошує обґрунтовану підозру фігурантам справи щодо вбивства Павла Шеремета.

Згодом ветеран АТО Андрій Антоненко повідомив, що його затримали у справі про вбивство Шеремета, а також медика-добровольця Юлію Кузьменко.

Як повідомлялося, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті вибуху автомобіля.