У Гаазі правозахисники презентували доповідь про політв’язнів Кремля

На конференції у Гаазі презентовано доповідь “Політичні в'язні Кремля”, підготовлену низкою неурядових організацій на чолі з правозахисним центром "Меморіал".

У ній розглядаються конкретні справи політв'язнів і юридичні хитрощі, до яких вдається російська влада, повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Ця доповідь застаріла в одному хорошому сенсі і в одному дуже поганому. У хорошому сенсі, бо ви бачите - тут, на обкладинці, Олег Сенцов. Він один з найвідоміших в'язнів совісті путінського режиму, громадянин України, який був, на щастя, звільнений. Тому в цьому, хорошому сенсі, доповідь застаріла. Але вона застаріла ще й у дуже поганому сенсі, бо станом на травень 2019 року, коли доповідь було опубліковано, тут наведено цифру 186 політичних в'язнів у Росії. У грудні 2019-го ця цифра вже 317”, - наголосив російський правозахисник, віцепрезидент фонду "Вільна Росія" Володимир Кара-Мурза.

У Гаазі презентували доповідь про політв’язнів Кремля / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Як уточнив керівник програми підтримки політв'язнів і член ради ПЦ “Меморіал” Сергій Давідіс, 317 політв'язнів - це та кількість, що зазначена у списках їх нього центру. "Це тільки ті люди, справи яких ми змогли вивчити”, - зазначив він.

За словами Давідіса, передусім жертвами режиму стають активісти, журналісти, правозахисники.

“З моменту початку агресії російської влади проти України, окупації Криму масового характеру набули переслідування українців”, - заявив правозахисник.

Він також розповів про абсурдність справ, відкритих після акцій протестів у Москві.

“Понад 20 людей зазнали кримінального переслідування у Москві після мітингів. Після 27 липня порушили кримінальну справу спочатку про масові заворушення, потім про насильство щодо поліцейських. Причому це насильство має просто анекдотичний характер, якби воно не закінчувалося реальним терміном позбавлення волі. Одного з поки ще не засуджених, але який наразі перебуває у слідчому ізоляторі в очікуванні суду, звинувачують у тому, що він кинув порожню пластикову пляшку. Вона, вдарившись об асфальт, спричинила такий жахливий звук, що троє поліцейських відчули реальну загрозу здоров'ю... Інший кинув пластянку, третій махнув рукою перед шоломом поліцейського”, - розповів Давідіс.