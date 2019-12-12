Нацрада перевірить 87 провайдерів

Національна рада телебачення і радіомовлення перевірить діяльність 87 провайдерів програмної послуги, зокрема через ретрансляцію іноземних телеканалів, що не мають права на мовлення на території України.

Про це повідомив член Нацради Сергій Костинський на сторінці у Facebook.

“Упродовж останніх місяців Національна рада здійснила велику хвилю моніторингу - 559 провайдерів програмної послуги в усіх регіонах. В рамках цієї хвилі представниками регулятора в областях було здійснено 1270 моніторингів”, - поінформував Костинський.

Він зазначив, що за результатами хвилі було зафіксовано такі ознаки порушення закону:

1. ретрансляція іноземних телеканалів, які не отримали дозволу на мовлення в Україні - 71 провайдер, який працює в таких регіонах, як: Донецька область, Луганська, Закарпатська, Київська, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Черкаська, Житомирська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька;

2. надання універсальної програмної послуги не в повному обсязі (відсутні окремі програми UA: Суспільне мовлення та окремі місцеві телеканали) - 57 провайдерів, які представляють регіони: Львівська область, Запорізька, Донецька, Кіровоградська, Київська, Харківська, Запорізька, Черкаська, Вінницька, Луганська, Полтавська, Дніпропетровська, Миколаївська, Закарпатська, Тернопільська, Херсонська, Одеська;

3. ретрансляція телеканалів, які не отримали ліцензію Національної ради - 5 провайдерів, що працюють в Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській і Хмельницькій областях;

4. ретрансляція заборонених Національною радою іноземних телеканалів - 2 провайдери з Луганської і Запорізької областей.

Найбільше порушень зафіксовано в Донецькій області, де дуже часто ретранслюються іноземні телеканали, що не мають права на мовлення на території України.

Найскладніші порушення зареєстровані в Закарпатській області - два провайдери ретранслювали не тільки російські телеканали, а й десятки угорських та адаптованих угорською мовою, що не мають дозволу регулятора на мовлення в Україні.

Наразі ухвалене рішення, що подібні загальнонаціональні хвилі моніторингу провайдерів стануть регулярними.