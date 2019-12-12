Гібридна війна РФ проти України фактично почалася 2008 року — експерт

Росія захотіла зробили з України лояльну до себе країну після Помаранчевої революції, а фактично старт гібридної війни проти України відбувся у 2008 році, після того, як РФ почала війну у Грузії.

Про це під час круглого столу в Укрінформі заявила спеціаліст із соціальних комунікацій Наталія Іщенко.

“Робота з суспільною думкою — це сфера спеціальних психологічних операцій, це не робота традиційних ЗМІ. Це проведення спеціальних кампаній, які мають на меті сформувати у мешканців визначеної території ту думку, яка є на меті. Тобто це те, чим займається з нами Росія. Вона точно має перед собою картинку, на що хоче перетворити Україну. І вона цим займається не з весни 2014 року. Коли у нас була Помаранчева революція, - тоді вона вперше поставила за мету зробити з України більш лояльне державне утворення. А в 2008 році, після того, як (РФ — ред.) почала війну в Грузії, фактично і був старт гібридної війни проти України”, - сказала Іщенко.

На її переконання, питання гібридної війни — це питання російського Генштабу, “не питання Міністерства інформаційної політики, чи якихось громадських організацій, ні, це питання Генерального штабу, це військові операції”.

Вона зазначила, що "чомусь у нас змішали докупи, і вважається, що гібридний вплив, оцей психологічний вплив, це дорівнює розповсюдженню дезінформації, фейків".

Водночас вона наголосила, що "впливати дуже ефективно і навіть супроводжувати бойові дії інформаційно можна, розповсюджуючи тільки правду".

"Правда теж може бути зброєю”, - уточнила експерт.