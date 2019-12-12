Міноборони Естонії щороку організовує безпековий курс для журналістів - посол

Міністерство оборони Естонії двічі на рік організовує навчальний курс з безпеки для чиновників, журналістів та представників бізнесу.

Про це на круглому столі “Національна стійкість: Нові підходи у вирішенні старих проблем” в Укрінформі заявив Надзвичайний та Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні Каімо Кууск.

"Круглий стіл" на тему: "Національна стійкість: нові підходи у вирішенні старих проблем" в Укрінформі/ Фото: Олена Худякова, Укрінформ

“Наше Міністерство оборони організовує навчальний курс з безпеки двічі на рік. Цей курс, який триває один тиждень у жовтні й березні, відвідують державні чиновники, представники приватного бізнесу й журналісти”, - повідомив він.

За словами Кууска, всі учасники курсу отримують найкращі лекції, інструктажі та завдання для роботи у команді.

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Круглий стіл на тему: "Національна стійкість: нові підходи у вирішенні старих проблем" організували Укрінформ, ICDS - International Centre for Defence and Security (Tallinn) та Resilient Ukraine.