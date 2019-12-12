Рада прийняла зміни до закону про притулок для безхатченків

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (щодо надання притулку бездомним особам)" (0932).

Закон підтримали 343 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Запропоновані зміни направлені на захист прав найбільш незахищених верств населення - бездомних громадян, які не мають постійного місця проживання... На сьогодні бездомні громадяни, які проживають у соціальних установах та закладах, створених громадськими та благодійними організаціями на договірних засадах з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування для надання послуг щодо здійснення виявлення та обліку бездомних осіб, фактично позбавлені права реєструвати місце проживання в закладах, де їм надаються такі послуги", - розповів один з авторів законопроєкту Дмитро Лубінець.

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За його словами, документ дає можливість надавати соціальні послуги найбільш вразливим верствам населення у відповідності до Закону "Про основи соціального захисту бездомних осіб в безпритульних дітей та "Про соціальні послуги".

Законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (щодо надання притулку бездомним особам)" був ухвалений у першому читанні ще Верховною Радою VIII скликання.