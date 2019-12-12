Рада прийняла зміни до закону про притулок для безхатченків

Рада прийняла зміни до закону про притулок для безхатченків

Укрінформ
Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (щодо надання притулку бездомним особам)" (0932).

Закон підтримали 343 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Запропоновані зміни направлені на захист прав найбільш незахищених верств населення - бездомних громадян, які не мають постійного місця проживання... На сьогодні бездомні громадяни, які проживають у соціальних установах та закладах, створених громадськими та благодійними організаціями на договірних засадах з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування для надання послуг щодо здійснення виявлення та обліку бездомних осіб, фактично позбавлені права реєструвати місце проживання в закладах, де їм надаються такі послуги", - розповів один з авторів законопроєкту Дмитро Лубінець.

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За його словами, документ дає можливість надавати соціальні послуги найбільш вразливим верствам населення у відповідності до Закону "Про основи соціального захисту бездомних осіб в безпритульних дітей та "Про соціальні послуги".

Законопроєкт "Про внесення змін до Закону України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (щодо надання притулку бездомним особам)" був ухвалений у першому читанні ще Верховною Радою VIII скликання.

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