ПЦУ в суботу проведе розширений Архієрейський собор

ПЦУ в суботу проведе розширений Архієрейський собор

Укрінформ
Православна церква України 14 грудня проведе розширений Архієрейський собор з нагоди річниці Об'єднавчого собору, на якому було утверджено створення Помісної української православної церкви та обрано її предстоятеля – блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ на своїй сторінці у Facebook.

"У неділю, 15 грудня, повнота нашої Церкви відзначатиме знакову подію – річницю Собору, який рік тому утвердив церковне єднання трьох гілок українського православ’я у Православній церкві України. На цьому Соборі було прийнято Статут Єдиної помісної церкви та обрано її предстоятеля – блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія. З цієї нагоди напередодні, 14 грудня 2019 року, у Києві відбудеться розширений Архієрейський собор за участю всього єпископату Української православної церкви, пройде урочистий молебень у Святій Софії, а також всенічне бдіння у кафедральному храмі ПЦУ – Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що після завершення засідання Архієрейського собору в митрополичому будинку на території Святої Софії Київської відбудеться пресконференція.

Як повідомлялося, 15 грудня 2018 року у Софії Київській відбувся Об’єднавчий собор зі створення Помісної української православної церкви та обрання її очільника. У Соборі взяли участь ієрархи трьох церковних юрисдикцій, УПЦ КП, УПЦ МП та УАПЦ, ієрархи Константинопольського патріархату Даніїл Зелінський, Іларіон Рудник та митрополит Галльський Еммануїл.

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Запрошення на Об'єднавчий собор повернули 56 архієреїв Української православної церкви МП. А предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій повернув Вселенському Патріарху Варфоломію лист-запрошення для участі в Об'єднавчому соборі.

11 жовтня 2018 року Синод Вселенського патріархату підтримав продовження надання автокефалії України, а також офіційно затвердив, що Церквою-матір’ю України є Константинополь. Також Синод визнав недійсною анафему глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Фото: Wikipedia

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