ПЦУ в суботу проведе розширений Архієрейський собор

Православна церква України 14 грудня проведе розширений Архієрейський собор з нагоди річниці Об'єднавчого собору, на якому було утверджено створення Помісної української православної церкви та обрано її предстоятеля – блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

Про це повідомляє пресслужба ПЦУ на своїй сторінці у Facebook.

"У неділю, 15 грудня, повнота нашої Церкви відзначатиме знакову подію – річницю Собору, який рік тому утвердив церковне єднання трьох гілок українського православ’я у Православній церкві України. На цьому Соборі було прийнято Статут Єдиної помісної церкви та обрано її предстоятеля – блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія. З цієї нагоди напередодні, 14 грудня 2019 року, у Києві відбудеться розширений Архієрейський собор за участю всього єпископату Української православної церкви, пройде урочистий молебень у Святій Софії, а також всенічне бдіння у кафедральному храмі ПЦУ – Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що після завершення засідання Архієрейського собору в митрополичому будинку на території Святої Софії Київської відбудеться пресконференція.

Як повідомлялося, 15 грудня 2018 року у Софії Київській відбувся Об’єднавчий собор зі створення Помісної української православної церкви та обрання її очільника. У Соборі взяли участь ієрархи трьох церковних юрисдикцій, УПЦ КП, УПЦ МП та УАПЦ, ієрархи Константинопольського патріархату Даніїл Зелінський, Іларіон Рудник та митрополит Галльський Еммануїл.

Запрошення на Об'єднавчий собор повернули 56 архієреїв Української православної церкви МП. А предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій повернув Вселенському Патріарху Варфоломію лист-запрошення для участі в Об'єднавчому соборі.

11 жовтня 2018 року Синод Вселенського патріархату підтримав продовження надання автокефалії України, а також офіційно затвердив, що Церквою-матір’ю України є Константинополь. Також Синод визнав недійсною анафему глави УПЦ КП Філарета та предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія.

Фото: Wikipedia