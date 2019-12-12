Сьогодні у Києві стартує форум “Революція Гідності: на шляху до історії”

Мультидисциплінарний науковий форум “Революція Гідності: на шляху до історії” відбудеться 12 та 13 грудня у Києві.

Як повідомляється на сайті Національного музею Революції Гідності, на форумі, присвяченому феномену Євромайдану, дискутуватимуть українські та іноземні дослідники.

“Дискусії стосуватимуться сучасної історії України, національної пам’яті та проблем формування громадянського суспільства в контексті протестних подій на Майданах”, - ідеться в повідомленні.

Як розповідає про ідею форуму генеральний директор Національного музею Революції Гідності Ігор Пошивайло, в умовах гібридної війни та маніпуляції свідомістю особливо актуально зберегти історичну пам’ять та віднайти правду про минуле, щоб зберегти свою ідентичність, єдність і шанс на майбутнє.

“Це потребує часу та зусиль. Нещодавні багатогранні феномени боротьби українців за свободу й гідність обростають міфами, політикою та скандалами, забуваються, розмиваються й нівелюються в інформаційних потоках війни. Тож маємо запровадити своєрідне "майданознавство" як окрему академічну дисципліну сучасної науки, і зініційований нами форум – один із кроків до цього", – зазначає Пошивайло.

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На участь у науковому форумі "Революція Гідності: на шляху до історії" надійшло понад 40 заявок від учених з України та інших країн, зокрема Канади й Польщі. Оргкомітет заходу виокремив сім фокус-тем для обговорень упродовж двох днів:

Майдан як каталізатор суспільних процесів

Парадигма Революції Гідності та її цивілізаційні виміри

Постреволюційне суспільство: новий формат взаємозв’язків

Революція Гідності: політика пам’яті

Майдан: музеєфікація та комеморативні практики

Презентація Революції Гідності в музейному просторі

Культурні виміри Революції Гідності.

12 грудня у межах форуму відбудеться круглий стіл на тему “Революція Гідності: пам’ять, осмислення, історія”. Серед учасників – Володимир В’ятрович, Анастасія Гайдукевич, Віталій Гайдукевич, Олексій Гарань, Оксана Забужко, Олександр Зінченко, Йосип Зісельс, Алла Киридон, Євген Магда, Олександра Матвійчук, Іван Патриляк, Ігор Пошивайло, Олег Турій, Сергій Єкельчик та інші відомі діячі в галузі історії, культурології, політології, правозахисту.

Також цього дня відбудеться презентація наукових проєктів.

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Партнерами форуму стали Український інститут національної пам’яті, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Український католицький університет, Інститут історії України НАН України.

Попри науковий формат, це захід публічний, тому всі зацікавлені у процесах сучасної історії, політики пам’яті, меморіалізації, в осмисленні подій Революції Гідності, їхнього впливу на зміни в українському суспільстві, новітніх практик увічнення можуть долучитися до участі у форумі як слухачі.

Науковий форум відбуватиметься впродовж 12–13 грудня у конференційній залі Будинку профспілок (м. Київ, майдан Незалежності, 18/2, перший поверх).