Як легше повернутися до цивільного життя: експерти дали поради військовим

Спростити перехід військовослужбовців до цивільного життя може супровід бійця працівниками служби зайнятості із початком контракту.

Про це заявила голова правління ВГО "Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО" Наталія Московець під час пресконференції "Економічна адаптація колишніх військовослужбовців до мирного життя" в Укрінформі.

"Стосовно шляхів вирішення проблем, які ми напрацювали під час дворічного проєкту - це 5 практичних порад. Найперша з них - це покращення процесу переходу військовослужбовців до цивільного життя, в тому числі супровід військовослужбовця працівниками служби зайнятості з початком контракту - і до звільнення. Проблема з працевлаштуванням є, ми пропонуємо її попередити. Не боротись з наслідками, а передчасно, як тільки людина прийшла на контракт, щоб одразу була співпраця з працівниками центру зайнятості", - зазначила представниця ГО.

Серед порад, Московець зауважила, зокрема, потребу в розширенні присутності українських військовослужбовців у миротворчих місіях, вдосконалення системи територіальної оборони, проведення окремої комунікаційної кампанії, направленої на покращення іміджу образу ветерана в суспільстві, а також залучення ветеранів як кар'єрних радників до центрів зайнятості.

Як зазначається, у 2018 та 2019 роках ВГО "Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО" реалізовувала проєкт "Ветерани: від діалогу до працевлаштування" за фінансової підтримки Міністерства у справах ветеранів України.

Проєкт було спрямовано на боротьбу з наслідками того, що військовослужбовці не знайшли себе у цивільному житті і залишилися у воєнному стані.

ВГО "Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО" працює в Україні з 2014 року. Серед напрямків роботи - впровадження соціальних проектів, адвокаційна, а також інформаційна діяльність (газета "Схід та Захід разом" та виготовлення соціальних відео).