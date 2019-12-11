Рада хоче "перезапустити" ТСК, що розслідує справу Гандзюк

Верховна Рада планує 12 грудня розглянути постанову про створення в парламенті дев'ятого скликання тимчасової слідчої комісії щодо розслідування нападів на громадських активістів.

Про це журналістам на брифінгу 11 грудня сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Завтра дуже насичений порядок денний. Із того, на чому хотілося б акцентувати, — це те, що ми нарешті дійшли згоди між фракціями та всередині фракції щодо тимчасової слідчої комісії з питань нападів на активістів... Я думаю, що завтра ми її в залі вже проголосуємо — і почнеться процес роботи цієї комісії. Вона дійсно дуже важлива. Коли з "Голосу" її ініціювали, ми її підтримали й делегували людей, які особисто знали і Катерину (Гандзюк — ред.), і інших активістів, на яких були напади", - зазначив Корнієнко.

Окрім того, за його словами, у порядку денному передбачено розгляд багатьох поточних законопроєктів. Буде і про внесення низки змін до закону про вищу освіту (законопроєкт №2299), та інші важливі питання.

Як повідомляв Укрінформ, 24 жовтня у Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови №2302 “Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів протягом 2017-2018 років”.

У ВР VIII скликання діяла тимчасова слідча комісія з розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Вона була утворена 6 листопада 2018 року. У лютому 2019-го депутати продовжили її роботу ще на три місяці.