Разумков: Жінки завжди брали участь у великій політиці

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков наголосив, що жінки завжди ухвалювали рішення і брали участь у великій політиці.

Про це він сказав під час панельної дискусії на третьому Українському жіночому конгресі в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Жінки завжди приймали рішення і брали участь у великій політиці. Дійсно, дуже добре, що сьогодні такий значущий, стрімкий ривок відбувся у порівнянні з минулим парламентом - було 12% (жінок у Верховній Раді - ред.). Фактично, ми бачимо цифри дзеркальні - сьогодні 21% жінок парламенті. Це добре", - зазначив Разумков.

Він зазначив, що наразі 4 жінки очолюють парламентські комітети.

"Якщо ми говоримо про керівні посади, то є і заступники голів комітетів, там достатньо високий показник представників жіночої статі. Я думаю, що це гарна тенденція, якщо ми йдемо в тому напрямку, який пройшли країни Європи", - сказав Голова ВР.

Він також запевнив, що більшість представників парламенту намагається дотримуватися рівних можливостей між жінками та чоловіками.

"Дійсно є пропозиції, які треба було б закріпити щодо рівного представництва в деяких законодавчих актах, починаючи від системи виборів і закінчуючи розподілом ефективності та професійності роботи комітетів", - переконаний Разумков.