В Україні з'явиться організація медиків, що впливатиме на політику в охороні здоров'я

Під час засідання лауреатів Відзнаки «Орден Святого Пантелеймона» ухвалено рішення про створення однойменної громадської організації, яка впливатиме на політику у сфері охорони здоров'я.

Про це під час зустрічі заявив голова Поважної ради ордена Василь Князевич, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ідея полягає в тому, щоб створити організацію, яка б називалась «Орден Святого Пантелеймона». До її складу увійдуть ті, хто нагороджені цією відзнакою. Будемо розгортати свою діяльність і будемо впливати на деякі моменти в житті держави”, - заявив Князевич.

Зустріч лауреатів відзнаки "Орден Святого Пантелеймона" у Києві / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

Він повідомив, що до складу організації увійдуть як нагороджені медалями та орденами, так і номінанти, яких обирали в усіх регіонах України. Нова організація матиме представництво на регіональному рівні, в трудових медичних колективах.

Як зазначалось під час засідання, протягом найближчих кількох тижнів будуть погоджені юридичні моменти реєстрації організації, а в січні 2020 року відбудеться перше засідання оргкомітету.

У цьому зв'язку міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька зазначила: “Створення ордену, створення Поважної ради і запуск цього руху є як тим давно очікуваним напрямком консолідації медичної спільноти навколо кращих умів, найкращих фахівців, так і сигналом для всіх українців, що медичні працівники, лікарі — це ті, хто самовіддано працює для порятунку життя, покращення здоров'я, для допомоги тим, хто страждає”.

Вона відзначила, що наразі реформи в медицині запускаються одночасно за різними напрямками, тому допомога професійної спільноти лікарів украй важливі.

“Нам потрібна медична спільнота, котра може бути однакова з нами, носієм єдиної ідеї, що дасть можливість створити таку систему, котра дозволить людям отримати якісну медичну допомогу”, - наголосила міністр.

Як повідомляв Укрінформ, відзнака за професіоналізм та милосердя «Орден Святого Пантелеймона» є громадською, має професійно-фахову спрямованість і присуджується за гуманістичну й благородну діяльність у галузі охорони здоров’я.