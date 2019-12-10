Збройне захоплення Укрпошти: зловмисник може вийти з СІЗО під заставу

Київський райсуд Харкова дозволив харків'янину Володимиру Безуху, який у грудні 2017 року захопив відділення Укрпошти поблизу метро "Київська" у Харкові разом із заручниками, вийти з СІЗО, де він зараз перебуває, під домашній арешт за умови внесення застави.

Про це кореспондентові Укрінформу розповіли в суді.

"Підозрюваний Володимир Безух, який 30-го грудня 2017 го року захопив відділення Укрпошти, де в ту мить перебувало 9 осіб, у тому числі двоє дітей, може вийти з СІЗО під домашній арешт з браслетом під заставу в 192 000 дол.", - відзначили в суді.

Водночас, додали в суді, адвокат Безуха заявила з посиланням на підзахисного, що таких коштів у сім'ї немає.

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Як повідомляв Укрінформ, 30 грудня 2017 року близько 15:00 чоловік з метою пограбування увійшов до відділення Харківської дирекції "Укрпошти", що на вулиці Шевченка біля станції метро "Київська". Він заблокував вихід з приміщення, де знаходилися 3 співробітників Укрпошти і 6 відвідувачів, у тому числі двоє дітей. Чоловік був у масці, мав при собі предмет, схожий на пістолет, і ніж. Він сказав, що у нього є вибухівка і погрожував привести її в дію. Поліція оточила відділення зв'язку, на місце прибули вибухотехніки і перемовники. Близько 20:30 всі заручники були звільнені.

31 грудня Київський райсуд обрав для Володимира Безуха тримання під вартою, без застави. У суді мати Безуха сказала, що він психічно неврівноважений. За словами заручників, Безух оголосив їм, що у нього рак мозку.

За даними прокуратури, стаціонарна психологічна експертиза показала, що Безух абсолютно осудний і заходів примусового медичного характеру не потребує.

12 липня 2018 року на суді Безух визнав свою вину в частині захоплення заручників у відділенні пошти і не визнав вину в частині зберігання наркотиків.