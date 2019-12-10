Переселенцям виплатили 106 мільярдів пенсійних боргів

Внутрішньо переміщеним особам, які в різні роки не могли з певних причин отримувати пенсії, виплачено понад 106 млрд грн.

Про це заступник міністра соціальної політики з питань євроінтеграції Сергій Ніжинський заявив на Першому національному форумі з питань міграції та протидії торгівлі людьми в Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу сказати, що протягом ситуації, яка склалася в країні, ще з 2014 року до сьогодні більше 106 млрд грн було погашено заборгованості і виплачено внутрішньо переміщеним особам, що з тих чи інших причин в різні роки не змогли отримувати пенсії. По суті, погашення на 90% відбулося", - сказав Ніжинський.

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Він додав, що наразі в Україні обліковано понад 1 млн 420 тисяч внутрішньо переміщених осіб.