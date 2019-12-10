Уряд профінансував закордонні операції з трансплантації органів 119 пацієнтам

"60 українців, серед них 4 дитини, будуть направлені для проведення трансплантації нирки. 9 пацієнтам профінансовано лікування шляхом проведення трансплантації печінки, 4 українцям оплачена трансплантація серця. Також прийнято рішення щодо направлення та оплату проведення трансплантації кісткового мозку 46 пацієнтів, у тому числі 12 дітей", - йдеться у повідомленні.

В МОЗ зазначили, що на програму лікування за кордоном уряд додатково виділив 233 780,6 тис. грн.

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До іноземних клінік за програмою «Лікування громадян України за кордоном» направляються пацієнти для отримання медичної допомоги переважно при онкогематологічних, онкологічних, нейрохірургічних, кардіохірургічних захворюваннях та вроджених аномаліях розвитку, у разі неможливості її надання в умовах закладів охорони здоров'я України.

За бюджетною програмою КПКВК 2301360 «Лікування громадян України за кордоном» у 2019 було передбачено 689 948,9 тис. грн., що дало змогу здійснити фінансування лікування 320 громадянам, які потребували лікування за кордоном.