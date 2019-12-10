Уряд профінансував закордонні операції з трансплантації органів 119 пацієнтам
"60 українців, серед них 4 дитини, будуть направлені для проведення трансплантації нирки. 9 пацієнтам профінансовано лікування шляхом проведення трансплантації печінки, 4 українцям оплачена трансплантація серця. Також прийнято рішення щодо направлення та оплату проведення трансплантації кісткового мозку 46 пацієнтів, у тому числі 12 дітей", - йдеться у повідомленні.
В МОЗ зазначили, що на програму лікування за кордоном уряд додатково виділив 233 780,6 тис. грн.
До іноземних клінік за програмою «Лікування громадян України за кордоном» направляються пацієнти для отримання медичної допомоги переважно при онкогематологічних, онкологічних, нейрохірургічних, кардіохірургічних захворюваннях та вроджених аномаліях розвитку, у разі неможливості її надання в умовах закладів охорони здоров'я України.
За бюджетною програмою КПКВК 2301360 «Лікування громадян України за кордоном» у 2019 було передбачено 689 948,9 тис. грн., що дало змогу здійснити фінансування лікування 320 громадянам, які потребували лікування за кордоном.