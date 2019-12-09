У черзі на житло - 47 тисяч військових

За інформацією Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України, загальна черга військовослужбовців, які перебувають на квартирному обліку, станом на 1 липня 2019 року налічує понад 47 тис. осіб.

Про це повідомляє Український мілітарний портал.

“Наразі в гарнізонах ЗС України у черзі на житло понад 47 тисяч сімей військовослужбовців, близько семи тисяч з яких чекають на новосілля майже 20 років. З початком Антитерористичної операції списки квартирної черги видалено із вільного доступу задля уникнення відтоку персональних даних військовослужбовців Збройних Сил України. Сьогодні відповідна інформація щодо черговиків упорядкована і приведена до вимог Закону України «Про захист персональних даних», – цитує портал начальника житлового відділу Головного квартирно-експлуатаційного управління Юрія Липка.

Як зазначається, інформація на сайті Міноборони щодо квартирної черги оновлюватиметься щопівроку.

У 2019 році на бюджетну програму «Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України» було виділено 826 млн гривень, у 2020 році передбачено 1,2 млрд грн, повідомляє портал.