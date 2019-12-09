“Stop Putin’s war”: активістки Femen протестували у Парижі

“Stop Putin’s war”: активістки Femen протестували у Парижі

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Укрінформ
Активістки руху "Фемен" перед самітом у нормандському форматі в Парижі провели акцію, вимагаючи зупинити розв'язану Росією війну проти України.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Двоє активісток топлес перестрибнули через паркан навпроти Єлисейського палацу та почали вигукувати: "Stop Putin’s war!".

Це сталося у той час, як кількасот журналістів стояли у черзі на отримання карток акредитації на саміт.

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Представники поліції нейтралізували активісток.

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