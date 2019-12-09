Папа Франциск порівняв корупцію з раком

Папа Франциск заявив, що корупція схожа на рак, який підриває людську гідність та руйнує всі благі ідеали у світі.

Про це він повідомив у Twitter.

“Корупція підриває людську гідність та руйнує всі гарні й благі ідеали”, - написав голова Ватикану.

Він також закликав всю громадськість взяти на себе конкретні зобов'язання щодо боротьби з раком корупції, яка попри ілюзію швидкого й легкого прибутку, насправді робить всіх людей біднішими.

Раніше посольство США в Україні у Міжнародний день боротьби з корупцією висловило свою підтримку усім, хто займається фактами викриття корупції в країні.

Як повідомляв Укрінформ, щороку 9 грудня з ініціативи ООН відзначається Міжнародний день боротьби з корупцією. За даними Програми розвитку ООН (ПРООН), в країнах, що розвиваються, пов’язані з корупцією втрати перевищують обсяги офіційної допомоги на цілі розвитку в 10 разів.

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В Індексі сприйняття корупції від Transparency International за підсумками 2018 року Україна посіла 122-е місце зі 176 країн, розділивши його з Малі, Малаві та Ліберією. За результатами опитувань експертів та представників бізнесу Україна набрала 32 бали зі 100 можливих, на два бали більше, ніж у попередньому році.