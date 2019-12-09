Із початку року зафіксували 65 випадків нападів на журналістів — НСЖУ

За 11 місяців 2019 року зафіксовано 65 випадків фізичної агресії щодо журналістів.

Про це у Facebook повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

"У листопаді зафіксовано 5 інцидентів із застосуванням сили проти працівників медіа. Найчастіше силу до працівників ЗМІ застосовували в Києві та області – 3 випадки, а також на Тернопільщині та в Миколаєві. Загалом за 11 місяців 2019 року було зафіксовано 65 інцидентів фізичної агресії щодо українських журналістів. Такими є дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями", - написав він.

За словами Томіленка, одним із найзухваліших став напад на журналіста видання "Центр журналістських розслідувань" Артема Квашина, що трапився 13 листопада в селі Дударків, Київщина. Артем разом із колегами приїхав у Дударків, щоб поставити кілька запитань голові села стосовно корупційних дій, до яких, ймовірно, причетний посадовець. Проте розмови не вийшло – побачивши журналістів та селян, які прийшли на зустріч, сільський голова сів у машину й так стрімко тікав, що збив кількох односельчан. Сам Квашин узагалі опинився на капоті автівки, проїхавши так чималу відстань.

Томіленко зазначив, що Національна поліція оперативно реагує на повідомлення про перешкоджання журналістській діяльності та одразу відкриває відповідні кримінальні провадження. Але ситуація з безпекою журналістів в Україні лишається тривожною.

"Індекс фізичної безпеки журналістів" – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні. "Індекс…" укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО "Інформаційна безпека", ГО "Платформа прав людини", Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.