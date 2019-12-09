Із початку року зафіксували 65 випадків нападів на журналістів — НСЖУ

Із початку року зафіксували 65 випадків нападів на журналістів — НСЖУ

Укрінформ
За 11 місяців 2019 року зафіксовано 65 випадків фізичної агресії щодо журналістів.

Про це у Facebook повідомив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

"У листопаді зафіксовано 5 інцидентів із застосуванням сили проти працівників медіа. Найчастіше силу до працівників ЗМІ застосовували в Києві та області – 3 випадки, а також на Тернопільщині та в Миколаєві. Загалом за 11 місяців 2019 року було зафіксовано 65 інцидентів фізичної агресії щодо українських журналістів. Такими є дані моніторингу "Індекс фізичної безпеки журналістів України", який Національна спілка журналістів України проводить спільно з партнерськими громадськими організаціями", - написав він.

За словами Томіленка, одним із найзухваліших став напад на журналіста видання "Центр журналістських розслідувань" Артема Квашина, що трапився 13 листопада в селі Дударків, Київщина. Артем разом із колегами приїхав у Дударків, щоб поставити кілька запитань голові села стосовно корупційних дій, до яких, ймовірно, причетний посадовець. Проте розмови не вийшло – побачивши журналістів та селян, які прийшли на зустріч, сільський голова сів у машину й так стрімко тікав, що збив кількох односельчан. Сам Квашин узагалі опинився на капоті автівки, проїхавши так чималу відстань.

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Томіленко зазначив, що Національна поліція оперативно реагує на повідомлення про перешкоджання журналістській діяльності та одразу відкриває відповідні кримінальні провадження. Але ситуація з безпекою журналістів в Україні лишається тривожною.

"Індекс фізичної безпеки журналістів" – це щомісячний моніторинг фактів фізичної агресії до журналістів в Україні. "Індекс…" укладають спільно НСЖУ й партнери: ГО "Інформаційна безпека", ГО "Платформа прав людини", Академія української преси та Інститут розвитку регіональної преси.

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