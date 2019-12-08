Рада візьме під контроль розслідування пожежі в одеському коледжі - Арахамія

У Верховній Раді буде створено тимчасову слідчу комісію з метою контролю за розслідуванням пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це заявив голова фракції партії «Слуга народу» Давид Арахамія в ході прес-брифінгу в Одесі 8 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми створимо в парламенті тимчасову слідчу комісію, для того щоб переконатися, що всі правоохоронні органи й органи виконавчої влади зроблять свою роботу якісно й ефективно. І що розслідування буде проведено об'єктивно і без втручань політичних сил», - сказав Арахамія.

Він також закликав одеситів не робити з трагедії «якусь політичну історію».

Читайте також: Гончарук наполягає на звільненні очільників ДСНС Одещини

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхового будинку Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу сталася пожежа.

Нині відомо про 10 загиблих. Пошукові роботи на даний момент тривають, ведуться пошуки восьми людей.

У результаті пожежі постраждала 31 людина, в лікарнях залишаються 9 осіб.