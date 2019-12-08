У всіх храмах ПЦУ сьогодні моляться за мир і перемогу України

“В усіх храмах Православної Церкви України у неділю, 8 грудня, після Божественної літургії благословляється провести молитву за встановлення справедливого миру та перемогу України”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ПЦУ щодня допомагає і підтримує родини, які постраждали через війну, молиться за вічний спокій душ померлих захисників та просить у Бога справедливого миру для України.

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“Напередодні важливих міжнародних переговорів у Парижі, які стосуватимуться подальшої долі нашої країни, покладаємо велику надію на Всемилостивого Господа”, - наголосили в ПЦУ.