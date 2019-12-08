В Україні сьогодні День Благодійності і річниця Маршу мільйону

Десять років поспіль британський благодійний фонд Charities Aid Foundation випускає Світовий рейтинг благодійності. Цього року він присвячений довгостроковим тенденціям благодійності за даними опитувань з 2009 по 2018 рік. Дослідження проводилося серед 1,3 млн респондентів. На позицію країн у рейтингу вплинули наступні фактори: кількість благодійників і благодійних організацій, кількість тих, хто жертвує незнайомцям і число волонтерів (тих, хто жертвує час). Відповідно цього рейтингу, за останні десять років Україна піднялася з 150 на 101 місце. З 19% до 35% зросла частка тих, хто допомагає незнайомим людям, і з 5% до 24% - тих, хто робить грошові пожертвування до фондів. А ось частка волонтерської активності залишилась незмінною — 19%.

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Крім того, цього дня 2013 року у Києві відбувся Марш мільйону – один з найвелелюдніших мітингів Революції Гідності.

На заздалегідь оголошене віче на Майдані Незалежності в Києві зібралися, за різними оцінками, декілька сотень тисяч людей. За офіційними даними Міністерства внутрішніх справ України, в акціях протесту взяли участь 100 тисяч осіб. За даними опозиції, на центральні вулиці столиці 8 грудня вийшли на мітинг від 500 тисяч до 1 мільйона людей.

Майдан був заповнений вщерть, і це без урахування інших центральних вулиць міста. Зі сцени виступали як політичні, так і культурні та духовні діячі. Було оголошено про намір блокувати урядові будівлі та встановлювати наметові містечка на вулицях урядового кварталу. Опозиція дала тодішньому президенту Януковичу 48 годин для виконання вимог Майдану і пообіцяла блокувати його резиденцію у Межигір’ї. По завершенні офіційної частини заходу мітингувальники рушили на вулиці урядового кварталу, де створили і побудували кілька блокпостів і барикад, зокрема на вул. Грушевського, Лютеранській, Круглоуніверситетській та перехресті Шовковичної та Богомольця. Ввечері активісти «Свободи» ручним способом із застосуванням тросів повалили пам’ятник Леніну на бульварі Шевченка біля Бессарабки в Києві. На постаменті встановили державний прапор України та червоно-чорний прапор ОУН-УПА. До вечора 8 грудня із протестувальників на Майдані Незалежності було сформовано як мінімум 15 загонів цивільної самооборони, які назвали «сотнями».