В Україні сьогодні День Благодійності і річниця Маршу мільйону

В Україні сьогодні День Благодійності і річниця Маршу мільйону

Укрінформ
Сьогодні в Україні День благодійництва, який відзначається згідно з Указом Президента від 13 грудня 2007 року щорічно в другу неділю грудня.

Цей день встановлений «з метою утвердження принципів гуманізму і милосердя, сприяння розвитку благодійної діяльності та на підтримку ініціативи громадських організацій».

Десять років поспіль британський благодійний фонд Charities Aid Foundation випускає Світовий рейтинг благодійності. Цього року він присвячений довгостроковим тенденціям благодійності за даними опитувань з 2009 по 2018 рік. Дослідження проводилося серед 1,3 млн респондентів. На позицію країн у рейтингу вплинули наступні фактори: кількість благодійників і благодійних організацій, кількість тих, хто жертвує незнайомцям і число волонтерів (тих, хто жертвує час). Відповідно цього рейтингу, за останні десять років Україна піднялася з 150 на 101 місце. З 19% до 35% зросла частка тих, хто допомагає незнайомим людям, і з 5% до 24% - тих, хто робить грошові пожертвування до фондів. А ось частка волонтерської активності залишилась незмінною — 19%.

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Крім того, цього дня 2013 року у Києві відбувся Марш мільйону – один з найвелелюдніших мітингів Революції Гідності.

На заздалегідь оголошене віче на Майдані Незалежності в Києві зібралися, за різними оцінками, декілька сотень тисяч людей. За офіційними даними Міністерства внутрішніх справ України, в акціях протесту взяли участь 100 тисяч осіб. За даними опозиції, на центральні вулиці столиці 8 грудня вийшли на мітинг від 500 тисяч до 1 мільйона людей.

Майдан був заповнений вщерть, і це без урахування інших центральних вулиць міста. Зі сцени виступали як політичні, так і культурні та духовні діячі. Було оголошено про намір блокувати урядові будівлі та встановлювати наметові містечка на вулицях урядового кварталу. Опозиція дала тодішньому президенту Януковичу 48 годин для виконання вимог Майдану і пообіцяла блокувати його резиденцію у Межигір’ї. По завершенні офіційної частини заходу мітингувальники рушили на вулиці урядового кварталу, де створили і побудували кілька блокпостів і барикад, зокрема на вул. Грушевського, Лютеранській, Круглоуніверситетській та перехресті Шовковичної та Богомольця. Ввечері активісти «Свободи» ручним способом із застосуванням тросів повалили пам’ятник Леніну на бульварі Шевченка біля Бессарабки в Києві. На постаменті встановили державний прапор України та червоно-чорний прапор ОУН-УПА. До вечора 8 грудня із протестувальників на Майдані Незалежності було сформовано як мінімум 15 загонів цивільної самооборони, які назвали «сотнями».

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