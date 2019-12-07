Поліція затримала “злодія в законі”, який нелегально приїхав в Україну

Оперативники стратегічних розслідувань у Київській області Нацполіції затримали "злодія в законі" на прізвисько "Гега Озургетський", який 5 грудня незаконно прибув на територію України.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

"За даними поліцейських, 44-річний громадянин Грузії приїхав до країни з єдиною метою – об’єднати молодь у злочинні групи та за їх допомогою дестабілізувати криміногенну ситуацію в столичному регіоні. Аби не допустити реалізації його злочинних планів, працівники управління стратегічних розслідувань в Київській області Нацполіції за допомогою оперативних служб Нацполіції встановили місце перебування «злодія» та вранці, 6 грудня, провели заходи із його затримання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі за сприяння управління Державної міграційної служби України в Києві та Київській області "Гега Озургетський" поміщений до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства. Вирішується питання про його примусове видворення.

Як повідомляє Нацполіція, у лютому 2018 року правоохоронці вже затримували "злодія в законі", якого в подальшому було депортовано до Туреччини із забороною в’їзду на територію України. У 2014 році він був "коронований" у Греції. Також неодноразово відбував покарання за скоєння майнових злочинів на території РФ.

У Харкові поліцейські затримали "злодія в законі" "Міндію Гальського".

Крім того, у листопаді працівники Департаменту стратегічних розслідувань затримали трьох впливових у кримінальному світі "злодіїв у законі". Наразі "Дато Сфан", "Тенго Пітерський" (він же - «Тенго Гальський») та «Лаша Очамчирський» за рішенням суду на пів року поміщені до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.