Соціологи оцінили протестні настрої українців

Восени протестні настрої у суспільстві були на найнижчому рівні за весь час проведення опитувань — 17 відсотків.

Про це заявили директор Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна та науковий директор фонду Олексій Гарань, відповідаючи на за питання кореспондента Укрінформу про те, наскільки сильні зараз протестні настрої у суспільстві.

"У щорічному опитуванні Інституту соціології протестні настрої в вересні були на найнижчому рівні за весь час проведення опитувань - десь відсотків 17 тих, хто готовий протестувати. Я вважаю, що ця цифра достатня, і навіть 10% достатньо. Але поки що це все були акції попереджувальні, тому що рішень ("нормандської четвірки" — ред.) немає. Якщо ж "червоні лінії" будуть перейдені, то це буде інше", - вважає Бекешкіна.

На її думку, результати соціологічного дослідження "Шляхи досягнення миру на Донбасі: суспільні настрої, очікування, перестороги" підкріплюють позицію України у переговорному процесі.

Водночас Гарань повідомив, що згідно з результатами проведеного КМІСом опитування, де було чітке питання "Чи підтримуєте ви акції протесту "Ні капітуляції!"?", негативно відповіли 41% громадян. "Це опитування показало, що 41% не підтримує, але 26% підтримує. 26% - це велика цифра, бо це активна частина населення", - зазначив фахівець.

Стосовно акцій, які відбуватимуться 8 грудня, напередодні "нормандської зустрічі", то, на думку Гараня, найважливішим питанням є те, наскільки вони будуть масовими і чи зможе влада їх використати на свою користь. "Я вважаю, що ці акції є плюсом для української дипломатії, тому що це дає більше можливості Зеленському протистояти тиску Путіна і Макрона, посилаючись якраз на громадську думку", - зауважив експерт.

Щодо можливих акцій протестів після "нормандської зустрічі", Гарань вважає, що багато залежатиме від її результату і формулювань підсумків. "Якщо буде згадано про вибори, які відбудуться найближчим часом, тоді це підстава для масових акцій", - переконаний він.

Як повідомляв Укрінформ, 6 грудня були презентовані результати загальнонаціонального дослідження громадської думки, яке провели Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року.