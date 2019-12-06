Соціологи оцінили протестні настрої українців
Про це заявили директор Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна та науковий директор фонду Олексій Гарань, відповідаючи на за питання кореспондента Укрінформу про те, наскільки сильні зараз протестні настрої у суспільстві.
"У щорічному опитуванні Інституту соціології протестні настрої в вересні були на найнижчому рівні за весь час проведення опитувань - десь відсотків 17 тих, хто готовий протестувати. Я вважаю, що ця цифра достатня, і навіть 10% достатньо. Але поки що це все були акції попереджувальні, тому що рішень ("нормандської четвірки" — ред.) немає. Якщо ж "червоні лінії" будуть перейдені, то це буде інше", - вважає Бекешкіна.
На її думку, результати соціологічного дослідження "Шляхи досягнення миру на Донбасі: суспільні настрої, очікування, перестороги" підкріплюють позицію України у переговорному процесі.
Водночас Гарань повідомив, що згідно з результатами проведеного КМІСом опитування, де було чітке питання "Чи підтримуєте ви акції протесту "Ні капітуляції!"?", негативно відповіли 41% громадян. "Це опитування показало, що 41% не підтримує, але 26% підтримує. 26% - це велика цифра, бо це активна частина населення", - зазначив фахівець.
Стосовно акцій, які відбуватимуться 8 грудня, напередодні "нормандської зустрічі", то, на думку Гараня, найважливішим питанням є те, наскільки вони будуть масовими і чи зможе влада їх використати на свою користь. "Я вважаю, що ці акції є плюсом для української дипломатії, тому що це дає більше можливості Зеленському протистояти тиску Путіна і Макрона, посилаючись якраз на громадську думку", - зауважив експерт.
Щодо можливих акцій протестів після "нормандської зустрічі", Гарань вважає, що багато залежатиме від її результату і формулювань підсумків. "Якщо буде згадано про вибори, які відбудуться найближчим часом, тоді це підстава для масових акцій", - переконаний він.
Як повідомляв Укрінформ, 6 грудня були презентовані результати загальнонаціонального дослідження громадської думки, яке провели Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 листопада 2019 року.