На посаду голови НАЗК лишилося 8 претендентів

Комісія з відбору кандидатів на посаду голови Національного агентства з питань запобігання корупції визначила короткий список, до якого увійшли 8 претендентів.

Про це повідомляє Трансперенсі Інтернешнл Україна.

"6 грудня Комісія з відбору голови НАЗК визначила короткий перелік з 8 претендентів. Серед них — експерти з антикорупційного законодавства, представники НАБУ та ГПУ, громадських і донорських організацій", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, до шортлиста увійшли голова правління ГО “Харківський антикорупційний центр” Дмитро Булах; директор Харківського теруправління НАБУ Юрій Кравченко; прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів Олександр Новіков; керівник Управління внутрішнього контролю НАБУ Роман Осипчук; антикорупційний експерт Програми сприяння громадській активності “Долучайся!” (USAID/ENGAGE) Іван Пресняков; професор кафедри кримінального та кримінального процесуального права НаУКМА Микола Хавронюк; керівник Третього відділу детективів НАБУ Олександр Цивінський; заступник керівника Управління внутрішнього контролю НАБУ Микола Юпатін.

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Водночас, не потрапили до короткого списку колишній член НАЗК Олександр Скопич, викривачка Ганна Соломатіна, кілька представників НАБУ, ДБР і ГПУ та ряд адвокатів.

“Комісія, ухвалюючи рішення, враховувала низку критеріїв. Серед них — тестування загальних навичок, надіслане стратегічне бачення майбутньої діяльності НАЗК, професійний рівень і компетентність кандидата, ділові та моральні якості”, — пояснила співголова комісії, керівник юрвідділу Transparency International Ukraine Катерина Риженко.

Як повідомлялося, 25 листопада Комісія з відбору голови НАЗК затвердила перелік з 30 кандидатів, які відповідають вимогам конкурсу.

ТІ Україна промоніторила 29 з 30 претендентів і виявила, що до майже 45% з них є питання щодо е-декларування, щодо кожного четвертого зафіксовані факти можливої неетичної поведінки, а 9 кандидатур так чи інакше були пов’язані з політиками.