Презентували дослідження про безоплатну правову допомогу на Донбасі

Координаційний центр з надання правової допомоги спільно з представниками Програми розвитку ООН презентували дослідження "Доступність безоплатної правової допомоги (БПД - ред.) у Донецькій та Луганській областях".

Презентація пройшла в стінах Укрінформу.

"Це дослідження проводилось, у тому числі, зусиллями юристів, які є частиною системи надання безоплатної правової допомоги. Для нас було дуже важливо, щоб саме юристи могли висловити свою думку, своє бачення щодо того, як система БПД має розвиватись", - зазначив керівник Програми ООН з відновлення і розвитку миру Віктор Мунтяну.

Він також наголосив, що в Україні необхідно посилювати координацію між державним та громадським секторами.

"Ми завжди раді, коли проводиться дослідження системи безоплатної правової допомоги, тих сервісів доступності, якості, які ми надаємо. Це дуже непогана передумова, щоб прийняти рішення, які сприятимуть у вирішенні таких дуже чутливих питань - допомога ВПО, допомога в тих регіонах, які знаходяться поблизу лінії зіткнення", - відмітив директор Координаційного центру з надання правової допомоги Олексій Бонюк.

У свою чергу консультант з питань верховенства права та доступу до правосуддя Програми ООН з відновлення та розбудови миру Іван Гончарук презентував рекомендації щодо подальшого розвитку правової допомоги в Донецькій та Луганській областях зі звіту згаданого дослідження.

"Ці рекомендації ми розподілили за трьома напрямами - це потенціал, доступність та адаптивність. Це саме ті напрями, які ми досліджували і виділили у відповідні рекомендації. І перша рекомендація - це створення нових регіональних центрів у Донецькій та Луганській областях", - зазначив Гончарук.

Крім того, автори дослідження рекомендують: створити новий центр правової допомоги в Донецькій області, збільшити бюджет для фінансування підвищеної зарплатні для працівників, скласти особисті плани розвитку для кожного співробітника та організувати більшу кількість очних форм професійної підготовки.

В напрямку доступності до послуг БПД експерти рекомендують: забезпечити транспортними засобами центри та бюро в Донецькій та Луганській областях, збільшити кількість точок доступу з надання правової допомоги, створити місцеву мережу параюристів та організувати її навчання, спільне планування та співпраця з неурядовими організаціями, вивчення можливостей для надання первинної та вторинної правової допомоги в режимі онлайн.

Презентація результатів дослідження доступності безоплатної правової допомоги у Донецькій та Луганській областях в Укрінформі / Фото: Юрій Ільєнко, Укрінформ

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У питанні адаптивності рекомендується впровадження позитивної політики підбору кадрів з окремих уразливих груп, подальше врахування ґендерних факторів в усіх видах діяльності з надання правової допомоги, розширення кола справ, які можуть розглядатися власними силами, а також забезпечення регулярного проведення аналізу та оцінювання роботи центрів БПД.

Дослідження "Доступність безоплатної правової допомоги у Донецькій та Луганській областях" проводилося групою дослідників із застосуванням різноманітних методів.

Основу дослідження складає опитування громадян щодо їх досвіду надання правової допомоги, а також суддів щодо їх сприйняття якості та доступності системи надання правової допомоги. Серед респондентів були 16 суддів (по вісім суддів у Донецькій та Луганській областях), 10 представників регіональних центрів правової допомоги (по п’ять у Харкові та Запоріжжі) та 60 представників місцевих центрів правової допомоги.

Також було проведено серію фокус-групових дискусій. Категорії учасників: представники широкої громадськості; особи, що мають досвід отримання БПД; члени НУО та правозахисні групи.

Крім того, в рамках дослідження було проведено понад 30 інтерв’ю з ключовими інформаторами серед співробітників системи надання правової допомоги від національного до місцевого рівнів, приватними адвокатами, суддями та представниками громадянського суспільства.

Як зазначили автори звіту дослідження, результати "не претендують на всеосяжність та остаточність, але вони дають детальну та повнішу картину щодо сфери надання правової допомоги в двох областях".

Звіт за результатами дослідження підготували: старший викладач з прав людини та урядування, Університет Оксфорд Брукс Річард Карвер, кандидат юридичних наук, адвокатка Катерина Ілікчієва, доктор соціологічних наук, керівник дослідницького центру СФЕРА Олександр Шульга.

Звіт підготовлено в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру (UN RPP) за фінансової підтримки Європейського Союзу.