Україна увійшла до п'ятірки лідерів за захворюваністю на кір - ВООЗ

"У 2018 році найбільш постраждалими країнами - країнами з найвищим рівнем захворюваності на кір стали Демократична Республіка Конго (ДРК), Ліберія, Мадагаскар, Сомалі та Україна", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на ці п'ять країн припадає майже половина всіх випадків захворюваності на кір в усьому світі.

За оцінками ВООЗ, протягом 2018 року у світі від кору померло понад 140 тис. осіб. Причиною їх смерті стало різке зростання захворюваності на кір у всьому світі, викликане низкою спалахів хвороби. Більшість випадків з летальними наслідками припадає на дітей у віці до п'яти років.