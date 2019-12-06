У світі 1,8 мільярда молодих людей, яким не байдуже майбутнє — посол Галадза

Залучення молоді до дискусій щодо перспектив колективної безпеки - надзвичайно важлива та актуальна справа. Адже у світі є 1,8 мільярда молодих людей, яким не байдуже майбутнє.

На цьому наголосила, звертаючись до учасників Безпекового форуму молодих лідерів у Львові, новопризначена посол Канади в Україні Лариса Галадза, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я залишила в Канаді трьох молодих людей, подібних до вас, — двох синів та доньку. І мені вже бракує спілкування і дискусій із ними та їхніми друзями щодо екології, політики, безпеки, гендерної рівності, швидкозмінної сучасності... Тому я дякую вам за можливість обміну думками. Спілкування з молоддю переконало, як важливо, щоб мирний процес був інклюзивним. Це приводить нас до розмаїття голосів, які залучають до діалогу про те, як просувати мирний процес вперед. Це розмаїття має включати молодих людей”, - зазначила посол.

За її словами, дослідження ООН показують, що у світі є 1,8 мільярда молодих людей, яким не байдуже майбутнє і перспектива безпеки. Проте молодь втрачає віру і довіру до власних урядів і міжнародних систем, бо почувається виключеною із них. І все це призводить до почуття несправедливості.

Разом з цим Галадза додала, що ще не знає наскільки це справедливо для української молоді і висловила надію, що за підтримки Канади ситуація в Україні покращуватиметься.

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Безпековий форум молодих лідерів у Львові організував Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну». Такий формат зустрічей є унікальним дискусійним майданчиком для молоді з усіх регіонів України. Розпочавшись зі столиці, він поширився на Західну Україну, а далі — на Харків, Херсон та інші міста. Програма регіональних форумів включає обговорення актуальних питань міжнародних відносин та зовнішньої політики України.