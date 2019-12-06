Дейнеко сподівається на збільшення фінансування ДПСУ при коригуванні бюджету

Видатки на Державну прикордонну службу в бюджеті на 2020 рік збільшили, але недостатньо.

Про це у коментарі кореспондентові Укрінформу сказав голова ДПСУ Сергій Дейнеко.

“Позитивні зрушення є. Але я не можу сказати, що я цілком задоволений. Можливо, будуть заходи коригування у наступному році, бо є певні домовленості, які на даний момент мене влаштовують. Сподіваюсь, що особовий склад ДПСУ також буде задоволений тими змінами, які ми зможемо отримати в бюджеті”, - зазначив він.

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Дейнеко розраховує на більш конкретні цифри після першого кварталу. “Зараз важко щось сказати. Можна буде щось сказати за висновками першого кварталу. Цифра збільшилась, але не на той обсяг грошових коштів, який би цілком задовольняв ДПСУ”, - сказав він.

Дейнеко уточнив, що сума в бюджеті на ДПСУ збільшилась на 1,9 млрд грн.

Як повідомляв Укрінформ, Дейнеко у жовтні заявляв, що фінансування Державної прикордонної служби України у 2020 році на рівні бюджету 2019 року (10,8 млрд грн) ставить відомство на межу виживання. Держбюджет-2020 був ухвалений 14 листопада.