Президент зустрівся з учасниками Євромайдану

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з колишніми студентами, котрі були організаторами Євромайдану, та постраждалими в центрі Києва у ніч з 29 на 30 листопада 2013 року.

Про це передає пресслужба Глави держави.

Президент подякував присутнім за те, що вони відгукнулися на його пропозицію зустрітися, й підкреслив, що для нього це велика честь.

"Мені завжди було цікаво, чим зараз займаються люди, з яких це все почалося. З яких почалася революція. Ми хотіли познайомитися особисто, хотіли проговорити, які є проблеми, бачення в цілому, де ви та чим займаєтеся", – сказав Володимир Зеленський.

Президент висловив переконання, що молоді люди, які відіграли важливу роль у Революції Гідності та стали рушійною силою протестів, є сильними особистостями, а тому їх варто залучати до життєдіяльності країни. Він зазначив, що хотів би почути від учасників зустрічі їхнє бачення розвитку держави та дізнатися про сфери, у яких вони могли б чи хотіли співпрацювати.

"Як можна вас залучити, якщо вам це цікаво? Ви – громадськість. Вам ми можемо довіряти", – сказав Глава держави.

Присутні розповіли Зеленському про те, як починався Майдан, про свої мотиви участі у протестах, які згодом переросли у Революцію Гідності.

"Що змінилося після подій 2013 року? Насамперед змінилися ми. І цього ніхто в нас забрати не зможе. Це внутрішнє відчуття свободи та впевненість, що голос кожного з нас має значення", – сказав один з учасників Євромайдану, зауваживши, що тепер кожен може вільно висловлювати свої думки, подорожувати Європою, спілкуватися українською мовою, а країна має незалежну церкву та забезпечену армію.

"Ми вийшли тому, що вважали, що нас розвертають у бік безправ’я, коли права людини нічого не значитимуть в Україні, і в обійми Митного союзу... Кожен з тут присутніх на якийсь відсоток складається з подій Майдану. І цей шматок себе дуже не хочеться зраджувати. Дуже не хочеться, щоб у нас було так, як до Майдану. Хочеться змін, і ми всі готові докладати до цього зусиль", – додала інша учасниця тих подій.

Президент зустрівся з учасниками Євромайдану // Фото: president.gov.ua

Кожен із присутніх висловив свої пропозиції щодо розвитку держави. Зокрема, наголошувалося на необхідності розробки законодавства, яке дало б більше можливостей ветеранам реалізувати себе в органах влади, в інших сферах життєдіяльності країни після служби у зоні бойових дій.

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Однією з найважливіших тем, яка обговорювалася, було розслідування злочинів проти учасників Євромайдану.

"Для вас справи Майдану – це дуже особисте. І, повірте, для нас теж. Я дуже хочу, щоб ми закінчили ці справи. Щоб ми змогли розслідувати їх повністю, і всі ті, хто десь ходить, їздить, чи літає, а повинні сидіти – щоб вони сиділи", – підкреслив президент.

Він наголосив на важливості перезавантаження Державного бюро розслідувань і запевнив, що після ухвалення необхідних поправок Верховною Радою прокурори, які займалися справами Майдану, будуть залучені й надалі. "Ми хочемо поставити крапку у цій справі", – сказав Володимир Зеленський.

На завершення учасники зустрічі подарували президенту частину одного з пам’ятників Леніну, який був повалений у часи Революції Гідності та висловили слова підтримки Главі держави напередодні саміту у Нормандському форматі в Парижі 9 грудня.

Присутні закликали Зеленського на зустрічі у Парижі не погоджуватися на вибори на Донбасі «під дулами автоматів» і наголосили, що хочуть повернути окуповані території, але не ціною поступок державним суверенітетом.

Президент подякував за підтримку й запевнив, що не зрадить інтересів України.