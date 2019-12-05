Волонтери "Разом для України" зібрали $14000 після Дня подяки

Волонтери фонду «Разом для України» (Razom for Ukraine) зібрали за кілька днів після Дня подяки близько 14 000 доларів на різні проєкти.

Про це повідомила власному кореспондентові Укрінформу в Нью-Йорку активістка фонду Дора Хом’як.

"Збір коштів було оголошено до Щедрого вівторка (Giving Tuesday), – сказала вона. – Це перший вівторок після Дня подяки, коли американці жертвують гроші з благодійною метою". За її словами, акція досі триває, і остаточна сума пожертв стане відома за кілька тижнів.

"Люди жертвують гроші на ті проєкти, які вважать найбільш значущими", - сказала активістка фонду.

Razom for Ukraine, за словами Хом’як, збирає кошти через Фейсбук на різні проєкти — освітнього, культурного, медичного характеру – усі для підтримки України та українців. Крім того, сказала вона, у Києві відбувся благодійний вечір за участю співачки Руслани, міністра у справах ветеранів Оксани Коляди та ексміністра охорони здоров’я Уляни Супрун, під час якого було зібрано 80 500 гривень на навчання ветеранів у провідних українських вишах.

Нагадаємо: фонд «Разом для України» створено у 2013 – 2014 роках для підтримки Майдану. Нині, за словами Хом’як, він координує діяльність різних волонтерів по всьому світу для залучення коштів на проєкти, що сприяють "побудові процвітаючої незалежної України".