Неможливо оцінювати медіа-простір країни, проти якої ведеться реальна війна, звичними лекалами

Обговорили у Варшаві майбутнє медіа під час конфереції, організованої колегами з польського РАР.

Зокрема, на панелі про фейки. В оцінці російської інформаційної загрози треба докласти ще прірву зусиль, аби схилити на свій бік європейських колег, або, принаймні досягти розуміння. Для загального розуміння: розмова про фейки йде взагалі і "в цілому" - як це погано і як з цим треба боротись. Як важливо перевіряти факти і що медіа мають бути четвертою владою. Поняття не мають про блогерів з мільйонною аудиторією, заточених на політичне кілерство, і Телеграм. Після короткої розповіді про особливості нашої ситуації та можливі варіанти законодавчого протистояння дезінформації, ініціативи з саморегулювання медіа-середовища керівник німецького DPA повернув на Оруела, міністерство правди і висловився в тому ж дусі, що треба бути достовірними і само все складеться. Розуміння прийшло від поляків, керівник РАР доволі жорстко висловився про те, що неможливо оцінювати медіа-простір крахни, проти якої ведеться реальна війна, звичними лекалами, вимушено слід шукати асиметричну та адекватну відповідь. Німецький колега, до речі, блискучий медіа-менеджер, фактично був змушений визнати цю правду та перепросити. Так шукається розуміння. І, дай Боже, щоб до них не прийшов Телеграм в усій красі.

Харченко Олександр, Fb