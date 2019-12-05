Зеленський нагородив Притулу, Тополю та ще 23 волонтерів

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 25 волонтерів з нагоди Міжнародного дня волонтера.

Відповідний указ №889/2019 опублікований на сайті глави держави.

Як зазначається у документі, нагороди присвоєно “за громадянську мужність, вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності та безпеки Української держави, активну благодійну і гуманістичну діяльність”.

Згідно з указом Зеленський відзначив волонтерів орденами «За заслуги», «За мужність», княгині Ольги, відзнакою Президента України - Хрестом Івана Мазепи, а також медалями «За врятоване життя».

“Не знаю, чи підкріплено це науковими дослідженнями, але, здається, нам точно відомо, у кого з людей найбільше серце. Це – наші волонтери. Щодня ви допомагаєте нашому війську. Щодня ви допомагаєте всім, хто цього потребує. Ваша праця зміцнює віру в людську доброту, небайдужість і милосердя”, - підкреслив Зеленський у пості на Facebook з нагоди Міжнародного дня волонтера.

Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку (саме такою є повна назва цього Дня), проголошений рішенням 40-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 17 грудня 1985 року на знак визнання важливої ролі добровольчих та інших організацій у соціальному та економічному розвитку суспільства.

Фото: пресслужба глави держави