Рада підтримала процедуру визнання осіб без громадянства

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт #2335 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства".

Відповідне рішення підтримав 361 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Законопроєкт розроблено для створення процедури визнання особою без громадянства, оскільки 11 січня 2013 року Україна приєдналася до Конвенції про статус апатридів, учиненої 28 вересня 1954 року в м. Нью-Йорку, та Конвенції 1961 року про скорочення безгромадянства, взявши на себе міжнародні зобов’язання щодо урегулювання та поліпшення статусу осіб без громадянства, які перебувають на території нашої держави.

На сьогодні процедура визначення статусу особи без громадянства законодавством України не врегульована.

Як зазначається в пояснювальній записці до законопроєкту, створення процедури визнання особою без громадянства в подальшому надасть змогу для таких осіб законно перебувати на території України, отримати документ, що посвідчує їх особу та підтверджує законність проживання на території України — посвідку на тимчасове проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, а за умови проживання на території України у зазначеному статусі понад два роки – отримати дозвіл на імміграцію та посвідку на постійне проживання.

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Окрім цього, проєктом передбачається внести зміни до законів України "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства", "Про імміграцію", "Про безоплатну правову допомогу", "Про судовий збір", "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус", "Про виконавче провадження", Кодекс адміністративного судочинства, з метою надання особам, які звернулися із заявою про визнання особою без громадянства, права на безоплатну вторинну правову допомогу та звільнити їх від сплати судового збору та авансового внеску за виконання судових рішень, які стосуються оскарження рішень про визнання особою без громадянства.

Також проєктом передбачено зміни до Закону України "Про зайнятість населення" задля надання можливості особам без громадянства реалізувати право на працю та належні умови життя.