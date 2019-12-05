В Україні постійно перебувають більше 50 "злодіїв у законі" - МВС

За даними поліції, в Україні постійно перебувають більше 50 ватажків злочинного світу.

Про це у коментарі журналістам заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За даними поліції, у нас постійно перебувають більше 50 ватажків злочинного світу", - сказав Геращенко.

Заступник міністра нагадав, що Президент Володимир Зеленський подав до парламенту законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою".

За словами Геращенка, цей законопроєкт готувався разом із спеціалістами МВС, Нацполіції і Офісу Президента, він направлений на те, щоб в Україні було жорсткіше покарання для "злодіїв в законі".

"Це законодавство також нам дозволить спростити процедуру доведення у суді того, що саме та чи інша особа була "кришею"для десятків інших злочинців", - уточнив заступник міністра.

Як повідомляв Укрінформ, Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону "Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою".