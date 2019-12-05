Гончарук планує за 4-5 років зменшити кількість інтернатів

Уряд працюватиме над тим, щоб упродовж 4-5 років в Україні значно зменшилася кількість інтернатних закладів пострадянського періоду, натомість збільшилася кількість дитячих будинків сімейного типу і патронажних сімей.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук сказав на розширеному засіданні Координаційної ради з питань реформування системи інституційного догляду та виховання, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наша задача — за наступні 4-5 років значно зменшити кількість діток, які змушені перебувати в цих установах. Звичайно, ми маємо намір надавати пріоритет сімейним формам виховання, створенню умов для того, щоб діти росли під батьківським піклуванням", - сказав Гончарук.

За його словами, для уряду очевидним є те, що система інтернатних закладів, яка нині існує, не ефективна. І те, що 100 тис. дітей перебувають саме в інтернатах, не є добре. "Ми хочемо, щоб дитина, яка зіштовхнулася із життєвими труднощами, отримала максимально швидко від держави допомогу", - додав Прем'єр-міністр.

Глава уряду заявив, що прагне якісно змінити пострадянську систему інтернатів, де 85% коштів витрачається не на дитину, а на стіни, зарплату працівників тощо. "Маємо створити систему дитиноцентричну. У нас сьогодні близько 12 млрд гривень, а це величезні кошти, виділяються на цю сферу і лише 15% з них доходять до дитини і витрачаються безпосередньо на неї. Це неприпустимо. Ми дуже багато коштів витрачаємо не туди", - сказав Гончарук.