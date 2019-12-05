Українські та польські археологи спільно працюватимуть у заповіднику “Ольвія”

Інститут археології Національної академії наук України та Інститут археології та етнології польської Академії наук підписали Угоду про наукове співробітництво в сфері проведення археологічних робіт на території Національного історико-археологічного заповідника "Ольвія".

Про це йдеться на сторінці Посольства України в Польщі у Facebook.

"У Варшаві підписано Угоду про наукове співробітництво між Інститутом археології Національної академії наук України та Інститутом археології та етнології польської Академії наук. Головною метою є проведення археологічних робіт на території Національного історико-археологічного заповідника "Ольвія" у Миколаївській області та опрацювання спільних наукових публікацій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що угода також дозволить продовжити українсько-польську співпрацю у рамках проєкту "Античні пам’ятки Чорного моря".

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Як повідомляв Укрінформ, на розкопках римської цитаделі польська археологічна експедиції в Ольвії під керівництвом доктора Національного музею у Варшаві Альфреда Твардецького знайшла низку цікавих знахідок, серед яких дуже красивий фрагмент ювелірної прикраси – геманталью. Це частина персня, яким можна було користуватися як печаткою. Вік цієї знахідки - щонайменше 2 тисячі років.