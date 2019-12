Зеркаль звернулась до NYT з вимогою переписати інтерв'ю

Екс-заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль написала відкритий лист редактору газети The New York Times з вимогою надрукувати виправлений текст інтерв'ю від 3 грудня 2019 року.

Лист вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.

"Я була дуже розчарована, дізнавшись, що в інтерв'ю, яке я дала Ендрю Крамера з The New York Times, мене цитували поза контекстом, оскільки більша частина інтерв'ю не показувала мою позицію точно. Результатом цього стали інтенсивні спекуляції в ЗМІ та додавання „масла у вогонь“, що не відповідає інтересам ні України, ні США. Високі стандарти, які я очікую від The New York Times, не були виконані в цьому випадку", — написала Зеркаль.

Вона підкреслила, що заяви про те, що нібито уряд України передчасно знав про замороження військової допомоги США, не відповідають дійсності.

Також в статті говорилося, що вона покинула посаду, щоб «висловити протест проти дипломатії свого уряду з адміністрацією Трампа», що також не відповідало дійсності. Зеркаль не раз говорила, що звільнилася з власних причин.

Некоректно в NYT описали також мету поїздки Зеркаль в США: "Як обговорювалося як під час інтерв'ю, так і в подальшому електронному листі, мета поїздки до Вашингтона полягала в обговоренні питань, що стосуються Північного потоку-2, а також санкцій щодо Росії. Було неминуче, що можуть виникнути питання, що стосуються поточного процесу імпічменту в США. Проте, стаття зробила низку вельми умоглядних заяв, які не знайшли відбиття в тому, що ми насправді обговорювали".

"Я хотіла б попросити The New York Times надрукувати виправлену версію інтерв'ю, яке я дала. Крім того, я хотіла б, щоб цей лист також було опубліковано", — резюмувала Зеркаль.