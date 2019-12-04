Новосад спростовує введення принципу "гроші за школярем"

Міністр освіти та науки Ганна Новосад запевнила, що принцип "гроші ходять за школярем", про який анонсував Прем'єр-міністр Олексій Гончарук, не буде впроваджуватися.

Про це заявила урядовець у коментарі виданню LB.ua.

"У нас з Прем'єр-міністром сталося певне непорозуміння у термінах. Механізм "гроші ходять за дитиною" наразі ніхто не вводитиме. Однак з наступного року ми даватимемо кошти на місця фінансування заробітної плати вчителів щодо реальної кількості учнів станом на жовтень 2019 року", - сказала Новосад.

Вона пояснила, що "останні кілька років заробітна плата розраховувалася відповідно до кількості учнів дворічної давності, а контингент за останні роки значно зріс і, виходить, що областям не завжди вистачало коштів, щоб виплачувати і оклад, і надбавки, у тому числі за престижність".

Міністр зазначила, що МОН підтримуватиме розвиток мережі опорних шкіл.

"Ми будемо виділяти кошти на реконструкцію та будівництво опорних шкіл у селах. Звісно, перше питання - до якості освіти, у сільських закладах вона часто погана, але найважливіше, коли буде відновлено хорошу опорну школу, місцева влада зможе аргументувати, чому важливо возити дітей саме до неї. Це, у свою чергу, також впливатиме на підвищення зарплати вчителів", - сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, 27 листопада уряд перерозподілив 171,1 млн гривень на зарплати для вчителів. Коментуючи питання заробітної плати вчителів, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що з 2020 року впроваджується принцип "гроші за дитиною". Згодом повідомлення з Урядового порталу про це було видалено.

Фото: КМУ