В Україні запустять Регіональні ради профосвіти: їх функції

Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка визначає повноваження та обов’язки Регіональних рад професійної освіти.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

“Від моменту, коли місцева влада отримала більше повноважень в управлінні закладами професійної освіти, нам бракувало органу, який би врівноважував інтереси управлінців, керівників закладів та, власне, учнів і вступників. Крім того, для втілення реформи на місцях мають бути фахівці, які б відслідковували потреби ринку та лобіювали інтереси закладів. Саме такими ми бачимо Регіональні ради професійної освіти та їхні функції. Зараз, коли рішення вже ухвалено урядом, ми сподіваємось, що Ради стануть дієвим механізмом для позитивних змін, а не існуватимуть лише на папері”, — зазначив заступник міністра освіти і науки Петро Коржевський.

Серед інших повноважень органу:

- сприяти співпраці між закладами професійної освіти та бізнесом;

- відслідковувати потреби місцевих роботодавців;

- надавати рекомендації щодо розвитку державно-приватного партнерства;

- пропонувати механізми, які стимулюватимуть розвиток професійно-технічної освіти в регіоні тощо.

Ззаначається, що наразі Регіональні ради професійної освіти матимуть статус дорадчих органів, тобто їхні рішення не матимуть прямого впливу. Водночас місцева влада має обов'язково ознайомлюватися з цими рекомендаціями, враховувати їх під час прийняття рішень, а також сприяти роботі цього органу. Наприклад, надавати локації для засідань, розміщувати інформацію стосовно рішень Ради на своїх ресурсах та інше.

Увійти до складу Ради зможуть представники місцевої влади, роботодавців та їхніх профільних об’єднань, центрів зайнятості, навчально-методичних центрів, а також фахівці закладів професійної освіти. Загалом не менш як 21 учасник. Очільником Ради стає заступник місцевого голови, який опікується питаннями соціально-економічного розвитку регіону.