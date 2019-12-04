В МКМС кажуть, що нові структури у його складі додаткових грошей не потребують

Створення в межах реформи Міністерства культури, молоді та спорту нових центральних органів виконавчої влади у сфері охорони пам'яток не потребує додаткового фінансування.

На цьому наголосила заступник міністра культури, молоді та спорту Ірина Подоляк, обгрунтовуючи необхідність створення Державної служби охорони культурної спадщини та Державної інспекції культурної спадщини, повідомляє пресслужба МКМС.

“Жодного додаткового фінансування на створення ЦОВВ не потрібно. Все створено в межах бюджетних асигнувань, передбачених у держбюджеті 2020 року. Чи потрібно буде збільшувати фінансування на утримання ЦОВВ – буде проаналізовано за рік діяльності. Зараз ті збитки, яких зазнає суспільство через порушення пам’ятко-охоронного законодавства, є неспівмірно більшими за витрати, які можемо собі дозволити, щоб зберегти культурну спадщину”, - заявила Подоляк.

За її словами, українськими музеями, артринком, архівами й історичними ареалами міст опікуватиметься Державна служба охорони культурної спадщини України. Міністерство формуватиме політику збереження спадщини, базуючись на концепції інтегрованого розвитку міст (збереження історичної забудови, пам’яток поряд із забезпеченням для людей сучасних умов життя), а реалізовувати це все буде ЦОВВ

Натомість, завданнями Державної служби охорони культурної спадщини буде створення та наповнення реєстру спадщини, створення умов для розвитку артринку в Україні, а також створення та наповнення реєстру пам’яток архітектури, збереження історичних забудов.

Державна інспекція культурної спадщини України створюється, щоб посилити контроль за збереженням культурної спадщини, призначати штрафи в разі порушення правил, забезпечувати виконання охоронних договорів, та мати можливість швидше і фаховіше реагувати на порушення. Наприклад, та ж несанкціонована хаотична забудова.

Подоляк підкреслила, що іспекція не матиме представництв у регіонах, аби унеможливити корупційні ризики, які часто виникають, коли в одному місці зосереджені ті, кого контролюють, і ті, хто контролює. Громадські активісти тепер зможуть безпосередньо співпрацювати з інспекторами і ефективніше контролювати збереження пам’яток.