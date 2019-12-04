На Донбасі частково вдався дослід зі створення "радянської людини" – письменник

У регіоні Донецького кам’яновугільного басейну частково вдався дослід зі створення "радянської людини", оскільки там превалювала радше соціально-професійна ідентичність.

Таку думку висловив у інтерв’ю Укрінформу україномовний письменник з Макіївки Олексій Чупа.

"Ризикну стверджувати, що в цьому регіоні, який ми зараз називаємо Донбасом – Донецькому кам’яновугільному басейні – частково вдався дослід зі створення "радянської людини". Для людей тут більше важить соціальна, професійна складова. Коли приходиш у компанію, скажімо так, донбаситів, то за великим рахунком – нікому не було важливо, ти – росіянин, українець чи турок. А от зварювальник ти чи шкільний вчитель – це вже грало велику роль", - заявив він.

За словами письменника, деякі журналісти, які походять із Донеччини, "стверджують навіть, що в регіоні відчутний такий собі "технофашизм": " У сенсі, якщо ти не технар, то ти – як якась "напівлюдина". Тому я би сказав, що там превалює ідентичність радше така соціальна, професійна. І це страшенно цікаво".

Письменник також заявив, що Донбас "ніколи не був дуже проросійським регіоном у тому плані, що люди свідомо це обрали – ось ми є таким проросійським регіоном": "Такого не було. Знову ж таки, як діти, вони просто велися на яскраві вітрини в магазинах. І в цьому я бачу весь корінь проблеми. Я останні 5 років проїздив майже всю Україну – і не сказав би, що Донеччина дуже сильно відрізняється від інших регіонів".

Він також переконаний, що насправді Донеччина, хоч як багато людей не хотіли б позиціювати її як проросійську, "дуже вигідно відрізняється від Росії".

"Тобто, люди там набагато кращі, успішніші за росіян, але їм здається, що все – навпаки, тому що мізками володіє телевізор. Якщо хтось думає, що можна викреслити ці 25 років, які вони провели у складі незалежної України, то це – повна маячня. Україна та Росія, попри всі інтеграційні проєкти, політику двовекторності Леоніда Кучми і попри Януковича, – пішли різними шляхами. І щось спільне можна побачити лише через об’єктив телевізора, але в житті – це інші люди. І коли в Донецьк приїжджали росіяни під час Євро-2012, то було помітно, наскільки ми все-таки різні", - заявив Чупа.