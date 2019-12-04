Відновлення водійських прав онлайн коштуватиме 201 гривню

Онлайн відновлення втраченого посвідчення водія буде доступно громадянам за 201 гривню.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, інформує пресслужба МВС.

"Наприклад, ви втратили документи. Що потрібно зробити? Потрібно мати електронний засіб ідентифікації вас, як громадянина, який може бути співставленний з інформацією в реєстрах. Ви заходите в електронний кабінет водія, зазначаєте, що ви тратили посвідчення, надаєте скан-копію медичної довідки про те, що у вас немає протипоказань. Потім обираєте, де вам буде зручно забрати посвідчення водія, сплачуєте 201 гривню бланка і вам приходе повідомлення про те, що можете забрати його в будь-який зручний час", ‑ сказав він.

Заступник міністра додав, що для того, аби замовити чи відновити посвідчення водія, потрібно буде зробити декілька кліків на будь-якому гаджеті.

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"Не потрібно буде нікуди ходити, все це можна буде зробити або з персонального комп'ютера, або зі смартфона. Це дійсно той сервіс, який показує зміни у взаємодії держави і громадянина", ‑ сказав Гончаров.

Раніше Головний сервісний центр МВС повідомив, що відновити втрачені водійські права скоро можна буде онлайн.