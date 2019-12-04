Алексієвич стала членом Наглядової ради Меморіального центру “Бабин Яр”

Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр” (BYHMC) оголосив про зміни в Наглядовій раді та управлінській команді проєкту.

Про це Укрінформу повідомив директор з комунікацій та зовнішніх зв’язків BYHMC Мирон Василик.

“Нобелівська лауреатка з літератури Світлана Алексієвич приєднується до Наглядової ради проєкту. Виконавчу команду очолить Макс Яковер, а художнє керівництво проєктом узяв на себе відомий режисер Ілля Хржановський”, - ідеться в пресрелізі.

Як наголосив голова Наглядової ради Натан Щаранський, Світлана Алексієвич – видатна письменниця, яка в складній радянській і пострадянській реальності “хотіла зрозуміти, скільки людини в людині і як цю людину в людині захистити”.

“Цього хочемо і ми, ініціатори та учасники проєкту Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр”, - дослідити, задокументувати, зберегти переповідання, осмислити та увічнити пам’ять жертв Голокосту. Віримо, що Світлана зробить значний внесок у розвиток проєкту, і вітаємо її ентузіазм і бажання приєднатися до нашої команди, для нас це велика честь”, - зазначив він.

Щаранський також привітав у проєкті Іллю Хржановського: “Ми раді, що настільки видатний і талановитий режисер, зі світовим ім’ям і великою кількістю нагород, очолить художню частину Меморіального центру”.

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Хржановський відомий роботою над природою тоталітарного комуністичного режиму під час зйомок кінопроєту “Дау”, що тривала багато років у Харкові та Києві. Тепер із цим проєктом знайомляться в Парижі та Лондоні.

“Багато років я займаюся колективною та індивідуальною травмою людини всередині тоталітарного режиму. У проєкті “Дау” - це травма тоталітарного радянського режиму, в проєкті “Бабин Яр” - травма нацизму. Моя мама з родиною в 1941 році втекли з Вінниччини від Голокосту, тому їх не вбили, і в мене була можливість народитися. Мені боляче думати про масові вбивства євреїв під час Другої світової війни, боляче читати свідчення очевидців. Я хочу застосувати всі свої знання, щоб відвідувачі Бабиного Яру змогли прожити історію трагедії як свою власну. Щоб ця історія у майбутньому ніколи не повторилася”, - підкреслив Хржановський.

Макс Яковер - киянин, який створив чимало успішних проєктів та змін у місті. Остання його роль - керівник інноваційного парку UNIT.City, якому передував проєкт з оновлення і трансформації ВДНГ, а також креативний простір “Часопис”.

“Цей проєкт триватиме довше за наші життя. Ми створюємо його не лише для тих, хто живе сьогодні, а й для тих, хто народиться після нас. Ми побудуємо новітній музей і ряд наукових інституцій, які передаватимуть досвід подій того часу і місця, створюватимуть міцний імунітет проти хвороб людства, що зрештою призвели до трагічних подій у Бабиному Яру. Ми б хотіли, щоб мільйони людей приїздили до Києва відвідати Бабин Яр”, - зазначив Яковер.

Як повідомили у BYHMC, до команди приєднаються ще фахівці з України та міжнародної спільноти. Проєкт оголошуватиме про них окремо.