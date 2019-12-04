Обшуки не у Медведчука: СБУ розповіла, де саме проводила слідчі дії

У Києві співробітники спецслужби задокументували протиправну діяльність працівників приватної детективної охоронної компанії, яка за грошову винагороду збувала інформацію з обмеженим доступом.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Зловмисники також проводили негласні заходи, що обмежують права і свободи людини. Роздруківки телефонних з'єднань та дані із закритих баз зловмисники реалізовували замовникам за грошову винагороду", - йдеться у повідомленні.

У межах кримінального провадження в столиці проведено обшуки, зокрема на вулиці Васильківській, 23 за адресами офісних приміщень охоронної компанії, детективного агентства та місцями проживання фігурантів провадження.

Триває досудове слідство за ст. ст. 182 (порушення недоторканності приватного життя), ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або на носіях такої інформації), ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Наразі одному із співзасновників детективного агентства оголошено про підозру у вчиненні вищезгаданих злочинів.

Тривають слідчі дії.

Як повідомляв Укрінформ, у СБУ спростували інформацію про обшуки в офісі у голови політради партії "Опозиційної платформи - За життя" народного депутата Віктора Медведчука. Речниця СБУ Олена Гітлянська попросила не поширювати інформацію про обшуки у Медведчука. За її словами, слідчі дії відбувалися в іншому приміщенні за тією ж адресою і відношення до політика не мали.